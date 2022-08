F.A.Z.-Frühdenker : Wie teuer wird der Winter wirklich?

Aktualisiert am

Die Debatte um weitere Entlastungen in der Energiekrise läuft. Einer Erzfeindin von Donald Trump droht eine Niederlage. Und Menschen über 60 Jahren soll eine weitere Corona-Impfung empfohlen werden. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Was die Gasumlage konkret bedeutet

2. Eine „neue Qualität“ im Ukrainekrieg

3. Trumps erbitterter Kampf gegen die Erzfeindin

4. Vierte Corona-Impfung für alle über 60

5. Geringes Interesse an Unternehmensgründungen

6. Urteil im Prozess um Amokfahrt in Trier

7. Expedition Himalaya im Rekordtempo

Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Was die Gasumlage konkret bedeutet

Von Oktober an wird in Deutschland eine Gasumlage von 2,4 Cent je Kilowattstunde erhoben. Auf Privathaushalte und Betriebe kommen deutliche Mehrkosten zu.