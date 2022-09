F.A.Z. Frühdenker : Wie stark steigt der europäische Leitzins?

1. Grüner Habeck gegen AKW-Betreiber

2. Ein Preisdeckel für russisches Gas

3. Was ist eigentlich eine Insolvenz?

4. Ukraine-Kontaktgruppe trifft sich in Ramstein

5. Überfordert das „Pandemie-Radar“ die Kliniken?

6. Um wie viel Prozent erhöht die EZB den Leitzins?

7. Heute Erfolgstrainer, morgen gefeuert

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge





Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Grüner Habeck gegen AKW-Betreiber

Der Wirtschaftsminister will zwei der drei letzten Kernkraftwerke in Einsatzbereitschaft belassen, der Betreiber hält den Plan für „technisch nicht machbar“.

Technische Zweifel: Der Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), zwei der drei letzten Kernkraftwerke bis April 2023 in Einsatzbereitschaft zu belassen, kam schon politisch nicht gut an. Dazu gibt es nun technische Zweifel. Guido Knott, der Chef des Eon-Tochterunternehmens und Isar-2-Betreibers Preussen-Elektra, hält die Pläne für „technisch nicht machbar“, wie er in einem Brief an Habecks Staatssekretär schreibt.