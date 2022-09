F.A.Z. Frühdenker : Wie sehen die Regeln zum Energiesparen aus?

Aktualisiert am

In Deutschland treten neue Regeln zum Energiesparen in Kraft. Die EMA könnte den Weg für den Omikron-Booster frei machen. Und: Eine alte Affäre holt den MDR ein.

Auf einer elektronischen Werbetafel wird in Köln am 29. August zum Energiesparen aufgerufen. Bild: dpa

1. Neue Regeln zum Energiesparen

2. Was der Visa-Kompromiss der EU bedeutet

3. Omikron-Booster in Sicht

4. Welche Reparationsforderungen stellt Warschau an Berlin?

5. Ein „Special Master“ für Trump?

6. Oliver Blume übernimmt bei VW

7. Eine alte Betrugsaffäre holt den MDR ein

Vergünstigungen durch Tankrabatt und 9-Euro-Ticket enden. Nun soll Deutschland Strom und Gas sparen – von heute an gibt es dazu verbindliche Regeln.

Öffentlich: Die Vorgaben, die das Kabinett in der vergangenen Woche beschlossen hat, gelten von heute an für ein halbes Jahr. Einzelhändler müssen zum Beispiel die Türen ihrer Geschäfte geschlossen halten, Leuchtreklame wird von 22 Uhr an abgeschaltet. Für Schaufenster gilt diese Regelung ausdrücklich nicht. Bestimmte Gebäude und Denkmäler dürfen nachts nicht mehr angestrahlt werden. Und öffentliche Gebäude sollen nur noch bis 19 Grad beheizt werden – für Krankenhäuser, Kitas oder Schulen gelten Ausnahmen.