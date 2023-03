Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Was tun gegen die Bildungsmisere?

2. Eva Högls lange Mängelliste bei der Bundeswehr

3. Banken-Pleiten beunruhigen Börsen

4. Entscheidung über Rosneft-Klage

5. Wie Studenten die Energie-Einmalzahlung erhalten

6. Welches Angebot legt die Bahn auf den Tisch?

7. Deutschland will Wasser sichern

An den Schulen muss sich dringend etwas tun. Soweit herrscht Einigkeit. Doch zum Bildungsgipfel reisen viele Entscheidungsträger gar nicht erst an.

„Team Bildung“: Es mangelt an Lehrern, Erziehern, an der Digitalisierung, an Sozialarbeitern und vielem mehr: Mit einem zweitägigen Bildungsgipfel will die Bundesregierung verschiedene Akteure aus Bildung, Politik und Wissenschaft zusammenbringen und die Arbeit von Bund, Ländern und Kommunen besser vernetzen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) wünscht sich dafür ein „Team Bildung“: Doch ob der Gipfel greifbare Ergebnisse liefert, ist offen.