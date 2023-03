Aktualisiert am

Wie eisig wird der Empfang für Lawrow in Indien?

F.A.Z.-Frühdenker : Wie eisig wird der Empfang für Lawrow in Indien?

Das Wichtigste für Sie am Donnerstag:

1. Scholz spricht über die Zeitenwende

2. Baerbock fordert Schulterschluss gegen Russland

3. Wer kommt zur Konferenz der „Grand Old Party“?

4. Ausschreitungen bei Protesten in Israel

5. CDU und SPD wollen Koalition in Berlin

6. Inflationsgeplagte Türken vergolden ihr Erspartes

7. Gericht verhandelt erstmals wegen „Handy-Blitzern“

Vor einem Jahr überfiel Russland die Ukraine, Kanzler Scholz reagierte mit einem Sondervermögen für die Bundeswehr. Heute zieht er Bilanz.

Regierungserklärung: Ein Jahr ist es her, dass Olaf Scholz (SPD) als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine ein 100 Milliarden Euro schweres Sondervermögen zur Aufrüstung der Bundeswehr ankündigte. Heute zieht der Bundeskanzler Bilanz im Bundestag: Für seine Regierungserklärung mit dem Titel „Ein Jahr Zeitenwende“ sind 25 Minuten angesetzt, danach wird debattiert.