F.A.Z. Frühdenker : Wie einig ist sich die EU noch beim Ukrainekrieg?

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

Sebastian Reuter Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Finden die EU-Staaten eine gemeinsame Position beim Ukrainekrieg?

2. So geht es mit dem Sondervermögen weiter

3. Die Zeichen der Zeit stehen auf Schwarz-Grün

4. Wie steht es um den Industriestandort Deutschland?

5. So teuer könnten Lebensmittel noch werden

6. Wie entscheidet die Jury im Depp-Heard-Prozess?

7. Das wird diese Woche wichtig

Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Finden die EU-Staaten eine gemeinsame Position beim Ukrainekrieg?

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder beraten abermals über das weitere Vorgehen rund um den Krieg in der Ukraine. Die Vereinigten Staaten könnten dem Land schon bald Raketenwerfer liefern.

EU-Gipfel: Thema des am Montag startenden Gipfels in Brüssel werden unter anderem die Pläne sein, die EU unabhängig von russischen Energieträgern zu machen. Zudem soll es um Maßnahmen gegen hohe Energiepreise sowie die EU-Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung gehen. Am Rande dürften auch die umstrittenen Pläne für ein europäisches Ölembargo gegen Russland eine Rolle spielen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat derweil einen langsamen Verlust der europäischen Einigkeit ausgemacht. Man habe gesehen, wozu Europa bei starkem Zusammenhalt in der Lage sei. Nun fange dieser aber „schon wieder an zu bröseln und zu bröckeln.“

Raketenwerfer: Die Vereinigten Staaten könnten schon in dieser Woche verkünden, dass sie Raketenwerfersysteme in die Ukraine liefern werden. Mehrere amerikanische Medien berichteten, Kiew habe Washington schon lange darum gebeten. Die USA hätten jedoch lange gezögert, weil die Ukraine mit diesen Waffen auch russisches Territorium angreifen könnte. Washington fürchtete bislang eine heftige Reaktion des Kremls, sollte es dazu kommen. Es handelt sich um zwei Systeme: das M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) und das M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Die Höchstreichweite, die mit speziellen Geschossen erzielt werden kann, liegt bei 500 Kilometern, die effektive Kampfreichweite mit der Standardmunition jedoch bei 70 Kilometern.

Analyse: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die umkämpfte Region Charkiw im Osten des Landes besucht. Videoaufnahmen zeigten Selenskyj, wie er Soldaten auszeichnete und zerstörte Infrastruktur inspizierte. Unterdessen führt der Militärexperte Carlo Masala die jüngsten militärischen Erfolge Russlands im Donbass auf zwei Ursachen zurück: So fehle es den Ukrainern an schweren Waffen. Zudem hätten die Russen ihre Strategie erfolgreich geändert. Sie würden aufgrund personeller Überlegenheit nun an kleinen Stücken der Front vorankommen. Für Masala gibt es deswegen derzeit keinen Grund für Russlands Präsident Putin, mit der Ukraine zu verhandeln. „Es läuft für ihn.“

Mehr zum Thema

2. So geht es mit dem Sondervermögen weiter

Für das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr ist eine Änderung des Grundgesetzes notwendig. Im Streit um die genaue Verwendung gab es am Sonntag eine Einigung zwischen Ampel-Koalition und Union.

Verhandlung: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte als Reaktion auf Russlands Einmarsch in die Ukraine am 27. Februar im Bundestag eine massive Aufrüstung angekündigt. Damit der Haushalt einmalig mit dem Sondervermögen für Investitionen in Rüstungsvorhaben ausgestattet werden kann, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat erforderlich. Deshalb ist die Koalition auf Stimmen der Opposition angewiesen. Schon vor dem Treffen am Sonntagabend hatte es Signale der Annäherung gegeben. Nach den Verhandlungen verkündeten die Vertreter der Parteien dann die Einigung. Demnach soll künftig „im mehrjährigen Durchschnitt“ auch das NATO-Ziel erreicht werden, jährlich zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden.