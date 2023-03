Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Raufen sich SPD, Grüne und FDP zusammen?

2. Ein Kontrahent für Erdogan

3. Chinas neue Nummer 2

4. Stichwahl in Frankfurt

5. Wie halten es die Deutschen mit dem Urlaub?

6. Kampf gegen Mikroplastik – Schutz für die Weltmeere

7. Das wird diese Woche wichtig

Habecks Heizungsgesetz, das Verbrenner-Aus, der Haushalt 2024: Die Zahl der strittigen Themen in der Ampelkoalition ist lang. Auf Schloss Meseberg läuft die Kompromisssuche.

Unbeliebt: Bei der Klausurtagung stehen offiziell Themen wie die Energiewende, Datenpolitik und die Zeitenwende auf der Tagesordnung. Hinter den Kulissen geht es auch um die diversen Konfliktthemen der Ampel. Und so sprach die Runde am Sonntag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nicht nur über „Wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands und Europas in der Zeitenwende“, sondern mit dem Verbrenner-Aus auch über ein Thema, mit dem sich Deutschland in Brüssel nicht beliebt gemacht hat.