F.A.Z. Frühdenker : Welche Corona-Regeln erwarten uns diesen Herbst?

1. 31 Jahre Unabhängigkeit, sechs Monate Krieg

2. Was russische Soldaten berichten

3. Neue Corona-Regeln im Kabinett

4. Linder will neue Behörde im Kampf gegen Geldwäsche

5. Was die Deutschen umtreibt

6. Warum es Kritik am Kita-Qualitätsgesetz gibt

7. Anzocken bei der Gamescom

Zehntausende Menschen sind seit Kriegsbeginn gestorben. Scholz will mehr Waffen liefern.

Größte Hochachtung: Heute vor 31 Jahren erklärte die Ukraine, die früher eine Teilrepublik der Sowjetunion war, ihre Unabhängigkeit. Das Datum fällt ausgerechnet mit dem Tag zusammen, an dem der Angriffskrieg Russlands auf das Land genau ein halbes Jahr her ist. Seitdem verloren Zehntausende Menschen ihr Leben, Hunderttausende sind auf der Flucht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach der Ukraine seine „größte Hochachtung“ für ihren Freiheitskampf gegen Russland aus. Dabei will die Bundesregierung weiter unterstützen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte weitere Waffenlieferungen im Wert von deutlich mehr als 500 Millionen Euro an. Unter anderem soll Kiew drei weitere Flugabwehrsysteme des Typs Iris-T und ein Dutzend Bergepanzer erhalten.