F.A.Z. Frühdenker : Was wird aus Hansi Flick?

Was wird aus Hansi Flick?

Hansi Flick leitet ein Training der Nationalmannschaft im Al Shamal Stadion in Qatar. Bild: AFP

In Kanada beginnt die Weltnaturkonferenz. Die USA fänden die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine offenbar okay. Und im Feldmann-Prozess sollen die Plädoyers gehalten werden. Alles Wichtige im Newsletter für Deutschland