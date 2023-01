Aktualisiert am

Was kann der Leopard 2A6?

F.A.Z. Frühdenker : Was kann der Leopard 2A6?

Zwei Kampfpanzer (v.l.) der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6 und ein Schützenpanzer vom Typ Puma fahren bei einer Übung durchs Gelände. Bild: dpa

Die Bundesregierung hat sich in der Frage der Leopard-Lieferung zu einer Entscheidung durchgerungen. Der Abnutzungskrieg spielt vor allem Russland in die Karten. Und: In welchen Wohnverhältnissen leben die Deutschen? Der F.A.Z. Newsletter.