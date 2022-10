Aktualisiert am

Was bedeutet das Kriegsrecht in den von Russland annektierten Gebieten?

F.A.Z Frühdenker : Was bedeutet das Kriegsrecht in den von Russland annektierten Gebieten?

Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich zum Gipfel in Brüssel. Russland erwartet ukrainischen Angriff auf Cherson. Die Ministerpräsidenten beraten über schnelle Entlastungen in der Energiekrise. Der F.A.Z.-Newsletter.

Russische Rekruten gehen auf einem Bahnhof in Prudboi in der Region Wolgograd zum Zug Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Findet der EU-Gipfel einen Weg aus der Energiekrise?

2. Steht die Schlacht um Cherson unmittelbar bevor?

3. Wann wird es beim „Doppel-Wumms“ konkret?

4. Deutschen fehlt Vertrauen in Bundesregierung

5. So viele Ladesäulen für E-Autos soll es künftig geben

6. Ein Symbol für den Widerstand in Iran

7. Auch diese Krise trifft die Theater besonders hart



Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Findet der EU-Gipfel einen Weg aus der Energiekrise?

Der ungelöste Streit über die massiv gestiegenen Energiepreise steht heute und morgen im Zentrum des EU-Gipfels in Brüssel. Darüber hinaus soll über weitere Hilfen für die Ukraine sowie eine verschärfte Gangart gegenüber Iran gesprochen werden.