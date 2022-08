F.A.Z. Frühdenker : Verkauft Erdogan Drohnen an Putin?

Aktualisiert am

Verkauft Erdogan Drohnen an Putin?

Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen in Teheran im Juli 2022 Bild: AP

Die Präsidenten von Russland und der Türkei treffen sich in Sotschi. In den Niederlanden versucht der Premierminister die Bauern zu beruhigen. Und in Deutschland startet die Bundesliga. Der F.A.Z. Newsletter für Deutschland.