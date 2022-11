F.A.Z. Frühdenker : Verhindert die Union das Bürgergeld?

CDU-Chef Friedrich Merz (Mitte), Generalsekretär Czaja und die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breher am Montag in Berlin. Bild: dpa

Tag zwei auf der Weltklimakonferenz. In den Vereinigten Staaten stehen die Midterms an. Die Union stört sich an den Plänen zum Bürgergeld. Und werden Europa und Afrika per Tunnel verbunden? Alles Wichtige im F.A.Z. Frühdenker.