Startschuss der Koaltionsverhandlungen in Berlin

Kai Wegner (CDU) Spitzenkandidat und Landesvorsitzender seiner Partei, und Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, bei Sondierungsgesprächen in Berlin. Bild: dpa

In Berlin arbeiten Wegner und Giffey an der Koalition. In Pforzheim sucht die CDU ihre Erkennungsmelodie. Und im Kino erzählt Steven Spielberg seine eigene Lebensgeschichte. Der F.A.Z. Newsletter.