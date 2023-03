Aktualisiert am

Landesweite Streiks gegen die geplante Rentenreform sollen Frankreich lahmlegen. Die britische Regierung will härter gegen Bootsflüchtlinge vorgehen. Und Spanien plant ein Gesetz für mehr Gleichberechtigung. Der F.A.Z. Newsletter.

Das Wichtigste für Sie am Dienstag:

1. Steht Frankreich ab heute still?

2. Warum die Ukraine Bachmut weiter verteidigt

3. Die EU-Antwort auf Amerikas Investitionspaket

4. Großbritannien will Asylrecht weiter verschärfen

5. Die Absichtserklärungen von Meseberg

6. Mehr Macht für Frauen in Spanien

7. Die großen Träume von Borussia Dortmund

1. Steht Frankreich ab heute still?

Aus Protest gegen die geplante Rentenreform gehen heute wieder Hunderttausende Franzosen auf die Straße. Und das dürfte nur der Auftakt für wochenlange Proteste sein.

250 Demonstrationen: Alle acht großen Gewerkschaften des Landes haben die Bürger aufgerufen, Frankreich am nunmehr sechsten Aktionstag seit Mitte Januar endgültig „zum Stillstand zu bringen“. Landesweit soll es mehr als 250 Demonstrationen geben. Im Verkehr soll es zu erheblichen Problemen kommen – auch bei Verbindungen nach Deutschland. Vorab wurden bis zu 30 Prozent der Flüge und vier von fünf TGV-Verbindungen gestrichen.