F.A.Z. Frühdenker : Polen mahnt nach Raketeneinschlag zu Zurückhaltung

Nach dem Raketeneinschlag in Polen treffen sich G7 und NATO zu Krisensitzungen. Donald Trump will abermals amerikanischer Präsident werden. In Bayern und Baden-Württemberg endet die Corona-Isolationspflicht.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Tote nach Raketeneinschlag in Polen

2. Was ist die Abschlusserklärung der G20 wert?

3. Donald Trump will zurück ins Weiße Haus

4. Bundesregierung verstärkt Präsenz auf Klimakonferenz

5. Braucht es die Corona-Isolation noch?

6. Muss die Wahl in Berlin wiederholt werden?

7. Der letzte Test der DFB-Elf vor der WM



Nahe der Grenze zur Ukraine sind in Polen zwei Menschen getötet worden. Moskau und Kiew weisen die Verantwortung zurück.