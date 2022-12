F.A.Z. Frühdenker : 474 Seiten Anklage, 100 Tage – Auftakt im Wirecard-Prozess

Seit genau einem Jahr regiert die Ampelkoalition in Deutschland. In München beginnt der Prozess zu einem der größten deutschen Wirtschaftsskandale. Und um 11 Uhr schrillen heute im ganzen Land die Alarmglocken. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Auftakt im Wirecard-Prozess

2. Gescheiterte Umsturzpläne der „Reichsbürger“

3. Das erste Jahr der Ampelkoalition

4. Was passiert am bundesweiten Warntag?

5. Das Ende von Zero Covid in China

6. Wie skandalös ist die „Harry & Meghan“-Doku?

7. Die zweite Chance des Hansi Flick



Zweieinhalb Jahre nach einem der größten deutschen Wirtschaftsskandale beginnt der Strafprozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun. Die Anklage lautet: Betrug in Milliardenhöhe.