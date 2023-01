F.A.Z. Frühdenker : Mit Testpflicht und Abwasserproben gegen Corona-Welle aus China

Passagiere in Schutzkleidung tragen ihr Gepäck im Terminal des Flughafens in Peking Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. EU-Treffen wegen Chinas Corona-Welle

2. Habeck lässt Wissing abblitzen

3. Braucht es das Mindesthaltbarkeitsdatum noch?

4. Baerbock und Habeck auf Klima- und Energiemissionen

5. Prognosen zur Inflation

6. Über das Ende der Mehrheitsgesellschaft

7. Drama in der NFL

Schleppen Reisende womöglich Virusvarianten ein? Manche EU-Staaten setzen schon auf strengere Einreiseregeln. Heute könnte eine Entscheidung für eine einheitliche Linie fallen.

Angst vor Varianten: Soll es EU-weit eine Testpflicht für Reisende aus China geben? Ärzte fordern das. Auch in der EU scheint es eine breite Zustimmung zu geben: Vertreter der nationalen Gesundheitsministerien haben sich gestern nach Angaben der EU-Kommission grundsätzlich auf ein „koordiniertes Vorgehen“ verständigt. Die große Mehrheit der EU-Staaten unterstützt demnach solche Tests. Heute beraten die Länder. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC gab derweil Entwarnung. Die Lage in China habe voraussichtlich keine Auswirkungen auf die epidemiologische Situation in Europa, hieß es am Dienstag.