F.A.Z.-Frühdenker : Liefern die USA doch Abrams-Panzer?

Der Streit über die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine geht weiter, die Staatsbank KfW sieht den deutschen Wohlstand in Gefahr und im öffentlichen Dienst fordern die Gewerkschaften 14 Prozent mehr Lohn.

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Liefern die USA doch Abrams-Panzer?

2. Russland meldet Vorstoß in Südukraine

3. Scholz und Macron finden neue Einigkeit

4. KfW warnt vor schrumpfendem Wohlstand

5. Mehr Geld wegen hoher Belastung im öffentlichen Dienst?

6. Massenproteste in Israel

7. Was diese Woche wichtig wird

In Washington haben sich Politiker abermals für die Lieferung von Abrams-Kampfpanzern an die Ukraine ausgesprochen, damit Berlin seine Blockadehaltung aufgibt.

Koalition: Während sich die Ampel-Koalition in Berlin offen über die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine streitet, hat sich in Washington in dieser Frage ein Bündnis aus Demokraten und Republikanern gebildet. Die Kongressabgeordneten plädieren für die Lieferung von Abrams-Panzern, selbst wenn sie aus technischen und logistischen Gründen wenig sinnvoll ist. Die Panzer gelten wegen ihres Turbinenantriebs als schwer zu warten und haben einen immensen Treibstoffverbrauch. Ziel dieser Lieferung wäre, Berlins Blockadehaltung bei der Lieferung von Kampfpanzern zu durchbrechen.