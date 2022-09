F.A.Z. Frühdenker : Kommt der europäische Gaspreisdeckel?

Aktualisiert am

Wir schauen heute auf Putins Empfang im Kreml, den Streit über die Erklärung für das Fischsterben an der Oder und die Frage, warum so viele glauben, dass eine „wahre Demokratie“ eine direkte ist.

Die Energieminister der Europäischen Union, unter ihnen Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, M), halten vor einer Sitzung am 09. September eine Schweigeminute für die verstorbene britische Königin Elisabeth II. ab. Bild: dpa

1. Die Annexion wird offiziell

2. Gaspreis-Begrenzung ist Thema in Brüssel

3. Wollen wir arbeiten, bis wir 80 sind?

4. Bericht zum Fischsterben an der Oder

5. Keine Zukunft für Afghanistan

6. Wie wichtig ist der Bürgerwille?

7. Ausblick auf die Nobelpreiswoche

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Die Annexion wird offiziell

Wladimir Putin lädt die Abgeordneten des Parlaments in den Kreml ein. Er will die Annexion der vier russisch besetzten Regionen in der Ukraine verkünden.

Scheinwahl: Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kündigte an, bei der Zeremonie im Kreml würden Abkommen unterzeichnet, Putin werde eine „umfassende Rede“ halten. Nach Angaben der Separatisten in den kontrollierten Gebieten sollen sich bis Dienstag große Mehrheiten für die Annexion gefunden haben. Die meisten westlichen Staaten verurteilen die Scheinreferenden der letzten Woche. Die Menschen in den besetzten Gebieten seien unter Drohungen oder mit vorgehaltener Waffe gezwungen worden, ihre Stimme abzugeben, sagte Außenministerin Annalena Baerbock.