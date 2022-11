Teilnehmer vor dem Logo des UN-Klimagipfels COP27 in Scharm el-Scheich: Mit welcher Klima-Agenda wird Olaf Scholz bei seiner Rede aufwarten? (Symbolbild) Bild: dpa

Der Bundeskanzler spricht auf der Weltklimakonferenz. In Frankfurt bricht bald die Post-Feldmann-Ära an. Und vor der Fußball-WM regt sich Unmut – in deutschen Stadien und in Qatar. Der F.A.Z. Newsletter.