F.A.Z.-Frühdenker : Klarheit um Lambrechts Zukunft?

Verteidigungsministerin Lambrecht könnte ihren Rücktritt bekanntgeben – die Spekulationen, wer ihr folgen könnte, sind längst in vollem Gange. Die Panzerfrage quält den Kanzler. Und in Davos treffen sich die Eliten.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht spricht über die geplanten Panzerlieferungen vom Typ Marder an die Ukraine. Bild: Reuters

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Verkündet Lambrecht ihren Rücktritt?

2. Wirbelt die Hessenwahl das Bundeskabinett durcheinander?

3. Challenger 2 – das britische Panzer-Statement

4. Eliten treffen sich in Davos

5. Neubauers Lützerath-Bilanz

6. Wie Özdemir das Leben von Mastschweinen verbessern will

7. Das wird diese Woche wichtig

1. Verkündet Lambrecht ihren Rücktritt?

Kein Dementi aus Berlin, dafür etliche Berichte, dass die Verteidigungsministerin nach anhaltender Kritik nun wohl doch hinwirft. Tritt sie heute vor die Presse?

Nachfolgedebatte: Freitagabend häuften sich die Medienberichte, dass die seit Wochen in der Kritik stehende Christine Lambrecht ihr Amt abgeben will – heute könnte es Klarheit über Lambrechts Zukunft geben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es zwar nicht, aber auch kein Dementi. Seitdem ist die Debatte um die Frage, wer der 57 Jahre alten Juristin auf dem zurzeit wichtigsten Kabinettsposten folgen könnte, in vollem Gange.