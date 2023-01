F.A.Z. Frühdenker : Kann Pistorius die Kampfkraft der Bundeswehr stärken?

Von Hannover nach Berlin: Der künftige Verteidigungsminister Boris Pistorius während der Innenministerkonferenz in Berlin im Oktober 2020 Bild: Picture Alliance

Scholz und Selenskyj auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Schlechte Zeiten für Wohnungssuchende. Und: Was ist dran an den Vorwürfen gegen das Vorgehen der Polizei in Lützerath? Der F.A.Z.-Newsletter