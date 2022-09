F.A.Z. Frühdenker : Kann die Gasumlage doch noch kippen?

Ein Auto fährt am Uniper-Hauptsitz in Düsseldorf vorbei. Das Unternehmen ist Deutschlands größter Gasimporteur. Bild: dpa

1. Putins Scheinreferenden starten

2. Gasumlage Streitthema im Bundestag

3. Frankreich setzt nun auf Windkraft

4. Wie die Finanzlöcher der Krankenkassen stopfen?

5. Italien vor dem Rechtsruck?

6. Minsk-Kunsthaus in Potsdam öffnet

7. WM-Generalprobe für die Fußball-Nationalelf

Mit „Referenden“ wird die Annexion weiterer ukrainischer Gebiete durch Russland vorbereitet.

Gebietssicherung: Die „Referenden“ sollen von heute an bis kommenden Dienstag in den besetzten Teilen der ost- und südukrainischen Gebiete Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja stattfinden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte klargemacht, dass er die Gebiete an Russland anschließen will. Man werde „die Entscheidung über ihre Zukunft unterstützen“, welche „die Mehrheit“ der Bewohner der betroffenen Gebiete treffen werde.