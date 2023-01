Aktualisiert am

Kann Blinken eine weitere Eskalation in Israel verhindern?

F.A.Z. Frühdenker : Kann Blinken eine weitere Eskalation in Israel verhindern?

Am Wochenende ist der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern weiter eskaliert – es gab Tote und verletzte. Bild: AFP

Die Kreise haben kaum noch Kapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten. Blinken bemüht sich um Deeskalation in Israel. Führt an neuen EU-Schulden kein Weg vorbei? Und: Scholz in Brasilien.