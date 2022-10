Aktualisiert am

F.A.Z. Frühdenker : Ist am 15. April wirklich Schluss mit der Atomkraft?

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 12. Oktober 2022 in Berlin während einer Sitzung des Bundeskabinetts (vlnr) Bild: dpa

Das Bundeskabinett berät über Änderungen des Atomgesetzes, Iran liefert ballistische Raketen an Russland und in London wird noch in dieser Woche mit dem Rücktritt von Liz Truss gerechnet. Der F.A.Z. Newsletter.