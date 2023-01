F.A.Z-Frühdenker : Holocaust-Gedenktag erinnert an queere Opfer

Aktualisiert am

Holocaust-Gedenktag erinnert an queere Opfer

Kerzen stehen auf den Stelen des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

1. Bundestag berät über Reformvorschlag zum Wahlrecht

2. Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

3. Verteidigungsministerium bestellt kaum Rüstungsgüter nach

4. Wo steht die Ukraine im Kampf gegen Korruption?

5. Neobroker entdecken das Tagesgeld

6. Expertenkommission legt Vorschläge gegen Lehrkräftemangel vor

7. Regionalwahlen als Stimmungstest in Österreich

1. Bundestag berät über Reformvorschlag zum Wahlrecht

Die Ampel will den Bundestag verkleinern. Besonders darunter leiden würde die CSU.

Reformvorschlag: Im Bundestag findet am heutigen Freitag die erste Lesung über die von der Ampel-Koalition angestrebte Wahlrechtsreform statt. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen das Wahlrecht so ändern, dass der Bundestag im Normalfall nur noch aus 598 Abgeordneten besteht. Überhang- und Ausgleichsmandate würden damit wegfallen – Wahlkreisgewinner sollen nur noch in den Bundestag einziehen, wenn ihrer Partei dort ausreichend Sitze zustehen.