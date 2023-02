Nancy Faeser will sich in Hessen zur SPD-Spitzenkandidatin küren lassen. Wirtschaftsminister Habeck umgarnt das Batterieunternehmen Northvolt. Und in Kiew findet der EU-Ukraine-Gipfel statt. Der F.A.Z.-Newsletter.

Robert Habeck zu Besuch in Schweden Bild: via REUTERS

Das Wichtigste für Sie am Freitag:

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Der Hessen-Plan von Nancy Faeser

2. Habeck auf Werbetour in Schweden

3. Ein Gipfel in Kiew

4. Der IWF urteilt über China

5. Moderater Auftakt von Meloni

6. Der lange Streit um den Ausbau von Autobahnen

7. Das nächste Doping-Kapitel im Fußball

1. Der Hessen-Plan von Nancy Faeser

Die Bundesinnenministerin kandidiert in Hessen für das Amt der Ministerpräsidentin. Die SPD sieht in der Doppelrolle kein Problem. Das sehen viele anders.

Die erste Frau: „Genauso wie ich die erste Frau im Amt der Bundesinnenministerin bin, so möchte ich die erste Frau an der Spitze der hessischen Landesregierung werden. Ich trete an, um zu gewinnen“, sagte Faeser. Ihr Amt im Bundeskabinett wolle sie als Kandidatin behalten. Dieses werde nicht unter ihrer Rolle als Spitzenkandidatin leiden. Sollte Faeser nach der Wahl am 8. Oktober nicht Ministerpräsidentin werden können, wolle sie Bundesinnenministerin bleiben.