F.A.Z. Frühdenker : Führt Xi die Chinesen direkt in den „perfekten Sturm“?

Führt Xi die Chinesen direkt in den „perfekten Sturm“?

Auf dem großen Parteitag der Kommunistischen Partei in Peking will Chinas Präsident Xi Jinping seine Macht zementieren lassen. Bild: AP

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Streit um Atomkraftwerke geht in entscheidende Runde

2. NATO-Truppen üben Einsatz von Nuklearwaffen

3. Viele Eurowings-Flüge fallen wegen Pilotenstreik aus

4. Präsident Xi Jinping lässt seine Pläne für Chinas Zukunft beklatschen

5. Schweden bekommt eine neue Regierung

6. Wer erhält den Deutschen Buchpreis 2022?

7. Was in dieser Woche wichtig wird



In dieser Woche steht im Bundestag die Entscheidung über den Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke an. In manchen Fraktionssitzungen dürfte es hoch hergehen. Besonders schwer tun sich die Grünen.