F.A.Z. Frühdenker : Freispruch für Feldmann vor Weihnachten?

1. Russland-Spionage in den eigenen Reihen?

2. Selenskyjs Zeichen in Amerika

3. Endlich endet der Prozess gegen Feldmann

4. Ein schlanker Bundestag und junge Wähler

5. Was, wenn ein Israelhasser Kulturpolitiker würde?

6. 21 Millionen für den Smog

7. Kalte Kirchen an Weihnachten

1. Russland-Spionage in den eigenen Reihen?

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Im Bundesnachrichtendienst (BND) hat ein Mitarbeiter mutmaßlich für Russland spioniert. Bei den gesammelten Informationen soll es sich um Staatsgeheimnisse handeln.

Verrat: Der Mann namens Carsten L., ein Deutscher, soll Informationen aus seiner beruflichen Tätigkeit an einen russischen Nachrichtendienst weitergegeben haben. Der BND hat den Verrat offenbar selbst entdeckt und inzwischen den Generalbundesanwalt eingeschaltet.