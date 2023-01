F.A.Z. Frühdenker : Feuertaufe für den neuen Verteidigungsminister Pistorius

Boris Pistorius tritt sein Amt als Verteidigungsminister an, Frankreich streikt gegen die Rentenreform und die deutschen Handballer starten in die WM-Hauptrunde. Der F.A.Z.-Newsletter

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



1. Der neue Verteidigungsminister tritt sein Amt an

2. Neue Militärhilfe für Kiew

3. Lindner gewinnt an Ansehen unter den Eliten

4. Großstreik gegen die Rentenreform in Frankreich

5. Neuer Verdacht auf Korruption in Straßburg

6. Forscher sehen Aufholbedarf bei CO2-Entnahme

7. Deutsche Handballer starten in die WM-Hauptrunde

1. Der neue Verteidigungsminister tritt sein Amt an

Der heutige Donnerstag beginnt für Boris Pistorius mit einer dichten Folge von Terminen – beim Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin wird es auch um deutsche Waffenlieferungen gehen.