Das Wichtigste für Sie am Montag:

Zum 95. Mal wurden in der Nacht in Los Angeles die Academy Awards verliehen. Das sind die Gewinner und Verlierer:

„Im Westen nichts Neues“: Die deutsche Literaturverfilmung hat gleich vier Oscars gewonnen. Der Film von Regisseur Edward Berger wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik. Die Auszeichnung als bester Film verpasste die Produktion allerdings, stattdessen wurde der Science-Fiction-Actionfilm „Everything Everywhere All at Once“ ausgezeichnet. Der Film von Edward Berger war insgesamt neun Mal für den Oscar nominiert – so häufig wie kein anderer deutscher Beitrag zuvor.