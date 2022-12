F.A.Z. Frühdenker : Die EU will das Einfallstor Weltbalkan schließen

Die EU mahnt zur besseren Eindämmung illegaler Migration auf dem Westbalkan. In den USA steht eine wegweisende Stichwahl an. Und in Frankfurt fällt ein Urteil gegen mutmaßliche Betreiber einer Kinderpornographie-Plattform.

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Was die EU vom Westbalkan fordert

2. Verstößt der Corona-Aufbaufonds gegen die Verfassung?

3. Warum die Stichwahl in Georgia so wichtig ist

4. Das Ende der Bierhoff-Ära bei der Nationalelf

5. Subventionswettlauf zwischen EU und USA?

6. Urteil im Prozess gegen „Boystown“-Betreiber

7. Der nächste Streamingdienst in Deutschland



Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Was die EU vom Westbalkan fordert

In Tirana treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Länder des westlichen Balkans zum Gipfel. Die EU-Kommission mahnt zu einer besseren Eindämmung irregulärer Migration.