Die EZB erhöht voraussichtlich den Leitzins, Finnland und Schweden reden über den NATO-Streit und der Titicacasee ist der „Bedrohte See des Jahres“. Der F.A.Z-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Weitere Zinserhöhung der EZB erwartet

2. Russische Propaganda zum Jahrestag

3. Treffen der NATO-Anwärter, die Türkei blockiert

4. Kardinal Pell wird in Sydney beigesetzt

5. Hauptversammlungen sind nicht immer kostenlos

6. Titicacasee ist „Bedrohter See des Jahres“

7. „Pacifiction“ startet in den deutschen Kinos

1. Weitere Zinserhöhung der EZB erwartet

Die Europäische Zentralbank setzt steigende Zinsen gegen die hohe Inflation im Euroraum. Mittelfristig wird eine Teuerungsrate von zwei Prozent angestrebt.

Erwartungen: Das Ende der Zinserhöhungen sei noch nicht erreicht, hatte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, jüngst mehrfach bekräftigt. Um die Inflation einzudämmen, müssten die Zinsen „noch deutlich und stetig steigen.“ Es wird daher erwartet, dass der EZB-Rat bei seiner heutigen Sitzung abermals die Leitzinsen anheben wird. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht und damit ihren moderaten Kurs fortgesetzt.