F.A.Z. Frühdenker : Erhält die Ukraine auch Leopard-Panzer aus Deutschland?

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. Wann bekommt die Ukraine Leopard-Panzer?

2. Das RKI erklärt China zum Virusvariantengebiet

3. Bolsonaro-Anhänger in Brasilien rebellieren

4. Der parlamentarische Ausnahmezustand in Washington endet

5. Die Gaspreisbremse wird billiger, nicht besser

6. Prinz Harry macht Wirbel

7. Was in dieser Woche wichtig wird

Deutschland liefert der Ukraine nun doch Schützenpanzer zur Verteidigung gegen Russland. Aber das ist vielen nicht genug. Kommen bald auch Leopard-2-Kampfpanzer dazu?

Marder: Monatelang hatte sich die Bundesregierung geziert, der Ukraine zur Verteidigung gegen Russland Schützenpanzer vom Typ Marder zu liefern. Offiziell lautete die Begründung, es gelte den Krieg nicht zu eskalieren und auf ein gemeinsames Vorgehen mit den NATO-Partnern zu achten. Mindestens genauso wichtig dürfte die Rücksicht auf die Pazifisten in der SPD gewesen sein. Verteidigungsministerin Lambrecht lehnte die Sache jedenfalls standhaft ab – bis Bundeskanzler Scholz vergangene Woche dann doch die Lieferung von rund 40 Mardern zusagte.