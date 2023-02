Aktualisiert am

Außenministerin Baerbock hält beim Ukraine-Treffen der UN-Vollversammlung in New York eine Rede. Wird Kuhmilch aus dem Labor der neue Renner? Und: Cate Blanchett beehrt die Berlinale mit einem Besuch.

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. Forderung nach Frieden

2. Was Russlands Ausstieg aus dem Abrüstungsvertrag bedeutet

3. Ein Pyrrhussieg für die AfD?

4. Airbus-Aufruf: 3500 Mitarbeiter dringend gesucht

5. Kuhmilch aus dem Labor

6. Cate Blanchett in Berlin – Anne Franks Geschichte im Kino

7. Der Wintermantel hat noch nicht ausgedient

Der Jahrestag des Ukrainekriegs wirft seine Schatten voraus: Die UN-Vollversammlung stimmt über eine weitere Resolution ab. Außenministerin Baerbock spricht in New York.

Neue Ukraine-Resolution: Frieden in der Ukraine und ein Abzug der russischen Truppen – das sind die Kernpunkte einer Resolution, über die die UN-Vollversammlung abstimmen wird. Das Gremium, in dem Russland kein Veto-Recht hat, hat seit dem Beginn des Ukrainekriegs eine Reihe solcher Resolutionen beschlossen, die völkerrechtlich nicht bindend sind. Die Strategie der westlichen Partner: möglichst viele Länder zu einem „Ja“ zu bewegen – auch um dem Eindruck entgegenzutreten, es gebe in Teilen der Welt eine gewisse Kriegsmüdigkeit.