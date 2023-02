Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Bedingt verteidigungsfähig: Den NATO-Staaten mangelt es spätestens seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine an Munition. Das soll sich ändern.

Leere Depots: Zwar sind die genauen Munitionsbestände der Bündnispartner geheim – doch dass Deutschland mit seinen schlecht gefüllten Depots nicht alleine ist, ist kein Geheimnis. Italien, Spanien, die Niederlande und sogar Großbritannien, der eifrigste Zahler unter den NATO-Staaten bei Rüstungsabgaben, klagen über fehlende Ausstattung. Kein Wunder: Nicht einmal die Hälfte der Alliierten gibt wie verabredet zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus.