F.A.Z. Frühdenker : Darf Wissing Autobahnen bauen?

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Kampfpanzer-Allianz für Kiew

2. „War richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen“

3. Legt die Koalition ihren Zoff um den Straßenbau bei?

4. Habecks Pläne für die Industriepolitik

5. Der Pessimismus der Deutschen

6. Mehr Migranten ohne Bleiberecht sollen ausreisen

7. Australiens kontrovers diskutierter Nationalfeiertag

Deutschland, die USA und weitere Verbündete liefern nun doch im großen Stil Kampfpanzer westlicher Bauart nach Kiew. Nun soll die Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen.

Lieferanten: Deutschland stellt 14 Leopard 2A6 aus Bundeswehrbeständen, Polen will 14 der älteren Version 2A4 in die Ukraine schicken. Die beiden Länder bilden den Kern eines Leopard-Bataillons. Auch die Niederlande wollen Panzer liefern, Finnland und Norwegen haben ihre Bereitschaft erklärt, ebenso Spanien. Insgesamt sollen so 80 bis 90 Panzer für zwei Bataillone zusammenkommen. Auch US-Präsident Joe Biden will nun 31 M1 Abrams nach Kiew schicken. Laut einer US-Regierungsvertreterin werden bis zur Lieferung allerdings „Monate“ vergehen. Großbritannien liefert 14 Challenger-Panzer.