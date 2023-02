Heute vor einem Jahr überfiel Russland die Ukraine. Der Bundeskanzler reist nach Indien. Die Berlinale geht zu Ende. Und in der Bundesliga steht das Topspiel an.

Das Wichtigste für Sie am Freitag:

1. Chinas Positionspapier zum Frieden

2. Deutschland demonstriert für den Frieden

3. Der Krieg und seine Folgen

4. Der Bundeskanzler besucht den „Schlüsselpartner"

5. Wer tritt die Sturgeon-Nachfolge in Schottland an?

6. Wer bekommt den Goldenen Bären?

7. Verliert der FC Bayern die Tabellenführung?

1. Chinas Positionspapier zum Frieden

Heute vor einem Jahr überfiel Russland die Ukraine. Zum Jahrestag der Invasion hat China Vorschläge zur Beendigung des Krieges präsentiert. Außenministerin Baerbock fordert starke Signale gegen Putin.

Positionspapier: Es ist mit Spannung erwartet worden, nun ist es da: Peking hat ein 12-Punkte-Papier vorgelegt, in dem China zu einem Waffenstillstand in der Ukraine aufruft und eine sofortige Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew fordert. „Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukrainekrise“, heißt es in dem Positionspapier. Allerdings hat die chinesische Führung kaum Erfahrung und keine Erfolgsbilanz bei der Vermittlung zwischen Kriegsparteien vorzuweisen. Zudem nimmt China im Ukrainekrieg keine neutrale Rolle ein und steht dicht an der Seite Russlands. Zudem erwägt China – zumindest nach Ansicht der Vereinigten Staaten und von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg – Waffen an Russland zu liefern. Nach „Spiegel“-Informationen verhandelt China mit Russland bereits über die Lieferung von 100 Kamikaze-Drohnen.