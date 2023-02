Aktualisiert am

1. Ein Jahr „Zeitenwende“

2. Washington warnt China vor Waffenlieferungen

3. Nur noch hauchdünner Vorsprung für SPD in Berlin

4. Die Woche beginnt mit Streiks

5. Von der Leyen verhandelt mit Sunak

6. Direkte Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern

7. Was in dieser Woche wichtig wird

1. Ein Jahr „Zeitenwende“

Genau vor einem Jahr kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner Rede drei Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Bundestag das 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr und Waffenlieferungen in das Kriegsgebiet an.