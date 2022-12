F.A.Z. Frühdenker : Annalena Baerbock – Die Überraschung im Auswärtigen Amt

Aktualisiert am

Außenministerin Annalena Baerbock am 15. November 2022 in Berlin. Bild: Reuters

Das sind die wichtigsten Themen des Tages:

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





1. Pelé und Vivienne Westwood gestorben

2. Wie teuer wird 2023?

3. Ein Jahr mit Annalena Baerbock

4. Sorge um Benedikt XVI.

5. Sexualisierte Gewalt im Reitsport

6. Die besten Songs des Jahres

7. Was man von hier aus sehen kann

Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Pelé und Vivienne Westwood gestorben

Der Erneuerer des brasilianischen Fußballs ist am Donnerstag mit 82 Jahren in São Paulo gestorben. Und in der Nacht hat uns dann noch die Nachricht vom Tod der Modeschöpferin Vivienne Westwood erreicht.