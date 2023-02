In Brüssel endet das NATO-Verteidigungsministertreffen. Der EU-Gaspreisdeckel tritt in Kraft, greift aber noch nicht. Und: Wie lassen sich Extremisten leichter aus dem Staatsdienst entfernen?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Tatjana Heid Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online.



1. Wie lässt sich die NATO-Verteidigungsfähigkeit stärken?

2. Videoappelle geben Aufschluss über russische Pläne

3. EU-Gaspreisdeckel tritt in Kraft

4. Nikki Haley for president?

5. Kabinett berät Verschärfung des Disziplinarrechts

6. Berlin zählt Wahlbriefe öffentlich aus

7. ZDF-Gründungsintendant log über NS-Vergangenheit

1. Wie lässt sich die NATO-Verteidigungsfähigkeit stärken?

Am zweiten Tag ihres Treffens beraten die Verteidigungsminister über die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO. Bereits gestern ging es um die Erweiterung des Bündnisgebiets.

Luftraum: Angesichts des Kriegs in der Ukraine plant die NATO, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden. So wird erwartet, dass Dänemark und Schweden am Mittwoch der European Sky Shield Initiative beitreten. Die Initiative war auf Anregung von Deutschland nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gestartet worden.