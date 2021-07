F.A.Z.-Frühdenker : Zwei Cheeseburger und einmal Impfen bitte

Die Impfkampagne in Deutschland gerät ins Stocken, die Lage in Afghanistan eskaliert und in Deutschland droht Hochwasser. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Impfspritze to go: Am Helios-Klinikum in Hildesheim wurde es schon erfolgreich getestet. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

1. Diskussion um die Impfpflicht

2. Neue Reisebestimmungen geplant

3. Taliban warnen die Türkei

4. Die Bundeswehr will in den Weltraum

5. Putin stellt Fortbestand der Ukraine in Frage

6. Die Inflation nimmt Fahrt auf

7. Hochwasser Mitte Juli

Frankreich entlässt sein medizinisches Personal, wenn es sich bis September nicht impfen lässt. Gesundheitsminister Spahn belässt es bei einem Impfgebot.

Vernunft: Frankreich versucht mit einer Impfpflicht für medizinisches Personal der Corona-Lage Herr zu werden. Griechenland und Italien gehen ähnliche Wege. Die Bundesregierung belässt es hingegen bei einem Appell an die Vernunft der Menschen. Von einer Impfpflicht will in Berlin noch niemand etwas wissen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht eher von einem „Impfgebot – einem Gebot der Vernunft“. Er musste am Dienstag aber zugleich zugestehen, dass die Impfkampagne deutlich an Tempo verloren hat und weit von den Zielen der Herdenimmunität von 90 Prozent Geimpften unter den Menschen über 60 und von 85 Prozent unter den 12- bis 59-Jährigen ist. Derzeit sind 43 Prozent der deutschen Bevölkerung vollständig geimpft.