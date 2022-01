F.A.Z. Frühdenker : Zieht Deutschland bei der Quarantäne nach?

Berlin scheut den Konflikt um Atomstrom mit der EU, Erdogan treibt die Türkei in die Armut und Prinz Andrew muss in Manhattan vor Gericht. Der F.A.Z.-Newsletter.

Schutz der Kritischen Infrastrukturen: Einsatzkräfte der Feuerwehr in Mülheim an der Ruhr im Februar 2021. (Symbolbild) Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



1. Berlin scheut Konflikt um Atomstrom

2. Kommt die verkürzte Quarantäne?

3. Zehrende Corona-Proteste in Sachsen

4. Erdogan treibt die Türkei in die Armut

5. Dem Arbeitsmarkt droht ein Dämpfer

6. Kommt Prinz Andrew ins Schwitzen?

7. Eisenbichler und Geiger hoffen auf ein Wunder

1. Berlin scheut Konflikt um Atomstrom

Die EU-Kommission will Atomkraft als klimafreundlich einstufen. Deutschland kann daran nichts ändern.

Enthaltung: Sollen Investitionen in Atomstrom als nachhaltig eingestuft werden? Mit den Grünen dürfte das doch eigentlich nicht zu machen sein, könnte man denken. Doch nach Informationen der F.A.Z. aus Regierungskreisen wird Berlin sich bei der Abstimmung über einen entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission enthalten. Man sehe keine Möglichkeit zum Nachverhandeln, machte Regierungssprecher Steffen Hebestreit deutlich, zudem existiere unter den EU-Mitgliedern keine Mehrheit für eine Ablehnung des Vorschlags. Auch aus Rücksicht auf den Wahlkampf in Frankreich will Berlin den Vorschlag nicht ablehnen. Die Sache ist also längst gelaufen, die Grünen empören sich aber trotzdem. Immerhin gehört der Slogan „Atomkraft: Nein danke“ zum Gründungsmythos der Partei.