F.A.Z.-Frühdenker : Auf welche Szenarien muss sich die NATO noch vorbereiten?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Patrick Schlereth Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



1. NATO warnt vor Chemiewaffen

2. Gerichtsentscheid zur russischen Invasion

3. Der Protest kommt Putin näher

4. Widerstand gegen Lindners „Tankrabatt“

5. Hebt die Fed den Leitzins an?

6. Mehrere Bundesländer verlängern die Corona-Regeln

7. Ai Weiwei wirft dem Westen Heuchelei vor

1. NATO warnt vor Chemiewaffen

Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister wird es um eine Ausweitung der Militärpräsenz im östlichen Bündnisgebiet gehen. Drei europäische Regierungschefs reisen nach Kiew.

NATO-Gipfel: Wie soll der Westen angesichts der Eskalation des Ukrainekriegs weiter vorgehen? Auf welche Szenarien muss er sich militärisch vorbereiten? Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel wird es vor allem um eine mögliche Verstärkung der Abschreckung gegen Russland gehen – und in diesem Zuge auch um eine deutliche Ausweitung der Militärpräsenz im östlichen Bündnisgebiet, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem Treffen ankündigte. Polens Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski forderte unterdessen eine „Friedensmission“ der NATO in der Ukraine.Ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten soll dann am 24. März in Brüssel stattfinden.