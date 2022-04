F.A.Z. Frühdenker : Wird Scholz Lieferungen von schweren Waffen zustimmen?

1. Wie schrecklich wird die „Schlacht um den Donbass“?

Sebastian Reuter





Die Ukraine bereitet sich auf eine russische Großoffensive im Osten vor. Sie könnte über die Zukunft des Landes entscheiden.

„Zehntausende Soldaten“: In den vergangenen Tagen wurde vermehrt vor einem baldigen russischen Großangriff im Osten der Ukraine gewarnt. „Die Schlacht um den Donbass wird Sie an den Zweiten Weltkrieg erinnern“, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba vor einer Woche vor den NATO-Außenministern in Brüssel. Nach dem, was man in Russland an Vorbereitungen sehe, werde das „keine lokale Operation“. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von „Zehntausenden Soldaten und einer gewaltigen Menge Ausrüstung“, die Russland in der Ostukraine versammele. Der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums erklärte zuletzt, Russlands Vorbereitungen für einen neuen Angriff seien fast abgeschlossen.

Putins Ziel: Russlands Präsident Wladimir Putin hat zuletzt erst wieder deutlich gemacht, dass er weiterhin die Zerstörung des ukrainischen Staates im Sinn hat. Die zu Beginn der „militärischen Spezialoperation“ gesetzten Ziele würden ohne Zweifel vollständig erreicht werden, erklärte er noch am Dienstag. Im Donbass versucht Putin wahr zu machen, was ihm 2014 – im Jahr der Annexion der Krim und des Kriegsbeginns in der Ostukraine – nicht gelungen ist: Er will die kurz vor dem Einmarsch von ihm anerkannten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk ausdehnen und mit der bald geplanten Einnahme Mariupols eine direkte Landverbindung zwischen den „Volksrepubliken“ und der besetzten Krim herstellen. Den Hafen Mariupols hat die russische Armee nach eigenen Angaben inzwischen komplett unter ihre Kontrolle gebracht. Von ukrainischer Seite gab es dafür keine Bestätigung.

Moral und Überlegenheit: Die amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) rechnet damit, dass die Hauptstoßrichtung des russischen Angriffs in Richtung Slowjansk zielen wird. Der Kampf um Slowjansk könnte damit nach Einschätzung des ISW zu einem entscheidenden Schlachtfeld für den Krieg werden. Da sich die Kämpfe vermutlich auf ein relativ kleines Gebiet konzentrieren werden, könnte die zahlenmäßige Übermacht Russlands eine größere Rolle als bisher spielen. Allerdings hatten die Russen neben den offenkundigen logistischen Problemen zuletzt offenbar Schwierigkeiten, Soldaten zu mobilisieren. Die Niederlagen im Norden der Ukraine haben auf die allem Anschein nach ohnehin schlechte Moral der Truppen geschlagen. Was Kampfbereitschaft und Motivation angeht, sind die Ukrainer demnach klar im Vorteil. Allerdings haben auch sie in den vergangenen Wochen Soldaten und Ausrüstung verloren. Wie hoch ihre militärischen Verluste sind, ist jedoch unklar.

Nach der Ausladung des Bundespräsidenten ist ein Besuch von Olaf Scholz in der Ukraine vorerst unwahrscheinlich. Doch der Druck auf den Bundeskanzler, die Lieferung schwerer Waffen nicht zu blockieren, steigt.