F.A.Z. Frühdenker : Wird Glasgow klare Klima-Zusagen bringen?

US-Präsident Joe Biden versucht, die Wogen im U-Boot-Streit mit Frankreich zu glätten. Die Klimakonferenz wirft ihre Schatten beim G20-Treffen in Rom voraus. Und ein Deutscher fliegt ins All. Der F.A.Z. Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. Letzte Chance für die Klimarettung?

2. Gipfeltreffen in Rom

3. Krisensitzung mit 326 CDU-Kreisvorsitzenden

4. Macht die Wirtschaft weiter Tempo?

5. Mission „Cosmic Kiss“ startet

6. Wieder mehr Intensivbetten belegt

7. Aus Facebook wird „Meta“

1. Letzte Chance für die Klimarettung?

Bei der Klimakonfenrez in Glasgow geht es von Sonntag an „um alles oder nichts“, bekräftigt Ursula von der Leyen. Versprechungen gibt es viele – doch es fehlen klare Zusagen. Umweltschützer sagen: Damit muss Schluss sein.

Die Lage: Mit den aktuellen Klimaplänen von 120 Ländern wird es nicht klappen, das in Paris ausgegebene Ziel von 1,5 Grad zu schaffen. Die Länder müssten ihre Bemühungen laut einem aktuellen Bericht der Vereinten Nationen versiebenfachen. Bereits vor dem Beginn des zweiwöchigen Gipfels am Sonntag diskutieren die G20-Staaten in Rom über das Thema. Und es kursiert bereits der Entwurf des Abschlusskommuniqués. Die Beteiligten wollen demnach sofort handeln, doch die Frage lautet: Wie konkret? Strittig ist, ob sich die G20-Staaten zu einem gemeinsamen Ziel für Netto-Null-Emissionen von Treibhausgasen (das bedeutet, dass alle Treibhausgas-Emissionen wieder aus der Atmosphäre entfernt werden müssen) oder Kohlendioxid-Neutralität „bis 2050“ durchringen können.