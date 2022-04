F.A.Z. Frühdenker : Wird die Bundeswehr für 100 Milliarden Euro aufgerüstet?

Aktualisiert am

Das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr verspricht eine kontroverse Debatte im Bundestag. Das Bundeskabinett will die Bürger entlasten. Und vor einem Baugipfel warnt die Branche vor „illusorischen Zielen“. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6 fährt während einer Gefechtsvorführung in Niedersachsen über den Übungsplatz. Bild: dpa

1. Streitfrage Sondervermögen im Bundestag

Es ist ein teures und umstrittenes Projekt: Mit 100 Milliarden Euro will die Bundesregierung die Bundeswehr in kürzester Zeit aufrüsten. Doch die Union droht, das Vorhaben zu blockieren.

Nachbesserung: „Wir sind von einer Einigung noch sehr weit entfernt“, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag. Auch CDU-Chef Friedrich Merz sah weiter Klärungsbedarf. Er hatte mehrfach Bedingungen für eine Zustimmung der Union formuliert. So forderte er unter anderem, dass die 100 Milliarden Euro ausschließlich für die Aufrüstung der Bundeswehr verwendet, dass dauerhaft zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgegeben werden und für die neuen Schulden ein Tilgungsplan vorgelegt wird.

„Befremdlich“: Die Ampel muss für das Ausgabenprojekt, das ohne Berücksichtigung der Schuldenbremse mit Krediten finanziert werden soll, das Grundgesetz ändern – dafür braucht sie eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die gibt es nur mit der Zustimmung der Opposition. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese warf Merz parteitaktische Manöver vor. Der CDU-Chef müsse sich „verstärkt darüber Gedanken machen, wie eine verlässliche und der ernsten Sicherheitslage angemessene Rolle der Opposition in Deutschland aussehen könnte“, sagte Wiese den Funke-Zeitungen.

Ablehnung: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Regierung müssen sich auf eine harte Debatte gefasst machen. Auch die Linke lehnt das Sondervermögen ab. Die Ampelparteien wollten der Aufrüstung „Verfassungsrang“ einräumen. Dies werde die Linke sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat ablehnen, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch. Zunächst stellt sich Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Mittag den Fragen der Abgeordneten. Dabei dürfte es abermals um die Waffenlieferungen an die Ukraine gehen.

2. Schweres Kriegsgerät für Kiew

Deutschland will die Ukraine mit schweren Waffen im Abwehrkrieg gegen Russland unterstützen. Der Bundestag soll am Donnerstag über die Anträge der Ampel-Fraktionen und der Union zu Waffenlieferungen abstimmen.

Panzer und Ausbildung: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) kündigte am Dienstag im rheinland-pfälzischen Ramstein die Lieferung von Flugabwehrpanzern und die Ausbildung ukrainischer Soldaten auf deutschem Boden an. Der Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann erhält damit grünes Licht für den Verkauf sogenannter Gepard-Panzer aus früheren Bundeswehr-Beständen.

Große Nähe: Die Fraktionen der Ampelregierung und die CDU/CSU-Opposition haben derweil ihre Entwürfe für eine Entschließung des Bundestages zu Waffenlieferungen vorgelegt. Nun fordern auch die Ampel-Fraktionen schwere Waffen für die Ukraine. Beide Anträge liegen nach Einschätzung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich und des CSU-Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt nahe beieinander. Es wäre am besten, wenn Regierung und Union einen gemeinsamen Antrag für die Abstimmung am Donnerstag hinbekämen, hieß es.