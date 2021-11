F.A.Z. Frühdenker : Wird die 2-G-Plus-Regel zum neuen Standard?

Aktualisiert am

Österreich bereitet eine Triage von Patienten in Salzburg vor, Deutschland schwenkt auf 2 G um und Russland provoziert den Westen im Weltall.

Bald auch deutschlandweit? In Baden-Württemberg haben von diesem Mittwoch an nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Museen, Restaurants und vielen Veranstaltungen. Bild: AFP

1. Österreich bereitet Triage von Patienten vor

2. Viel mehr 2-G-Regeln in Deutschland

3. Wie sollen Corona-Kontrollen in Bus und Bahn funktionieren?

4. Wer führt künftig die CDU?

5. Wann fließt Gas durch Nord Stream 2?

6. Russland zettelt Streit im Weltraum an

7. Der Euro wird immer schwächer

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

1. Österreich bereitet Triage von Patienten vor

Die Salzburger Landeskliniken entwickeln einen Bewertungskatalog, bei welchen Corona-Patienten sich eine Behandlung am ehesten lohnt und welche nicht mehr behandelt werden sollen.

Außer Kontrolle: Die Corona-Situation in Österreich spitzt sich dramatisch zu. Angesichts einer Inzidenz von mehr als 900 (Deutschland steht bei etwas über 300), vollen Krankenhäusern und fehlenden Personals werden dort bald nicht mehr alle Patienten lebensrettende Maßnahmen erhalten können. Es droht eine Notstandssituation, in der „intensivmedizinische Triagierungen vorgenommen werden müssen“, schreibt der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken Paul Sungler in einer „Überlastungsanzeige“. Demnach werden die Überlebenschancen einzelner Patienten vor deren weiterer intensivmedizinischer Behandlung bewertet. Die Versorgung aller Patienten sei bald nicht mehr zu garantierten.