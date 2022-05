F.A.Z. Frühdenker : Wie wird die Nordsee zum „grünen Kraftwerk für ganz Europa“?

Scholz und Habeck reisen zum Windgipfel nach Dänemark. Die Ampel will den Bundestag verkleinern. Und Eintracht Frankfurt bestreitet das Finale in der Europa League.

1. EU-Kommission plant Schulden für die Ukraine

Auf „Hunderte Milliarden Euro“ sollen die Kriegsschäden in der Ukraine bereits angewachsen sein. Für die EU-Kommission ist klar: Die EU soll „einen Hauptteil“ der Kosten für den Wiederaufbau tragen.

Wiederaufbau: Die EU-Kommission schlägt den Mitgliedsstaaten in einem ersten Plan mehrere Optionen vor, darunter auch die Finanzierung durch neue Schulden. Die Staaten könnten entweder Geld in einen Sonderfonds einzahlen oder den Finanzrahmen für die Zeit bis 2027 nachträglich aufstocken, um der Ukraine Zuschüsse zukommen zu lassen. Für Kredite könne es genauso laufen – oder über neue Schulden. Das Papier, das die weiteren Beratungen strukturieren soll, soll am Mittwoch beschlossen werden.

Verteidigung: In einem weiteren der F.A.Z. vorliegenden Papier regt die Kommission an, den mit acht Milliarden Euro ausgestatteten EU-Verteidigungsfonds mit zusätzlichen Mitteln auszustatten. Zudem soll ein „Vehikel“ neben dem Haushalt geschaffen werden, da aus dem regulären Budget nur Ausgaben für Forschung und Entwicklung bestritten werden dürfen. Außerdem sollen Staaten, die der Ukraine Waffen überlassen haben, in einer einmaligen Aktion die vollen Kosten für deren Wiederbeschaffung erstattet bekommen, wenn sie gemeinsam europäische Rüstungsgüter kaufen.

Gespräche ausgesetzt: Die Ukraine und Russland haben die Verhandlungen zur Beendigung des seit fast drei Monaten andauernden Krieges vorerst ausgesetzt. Die Gespräche sollen nur bei konkreten Vorschlägen wieder aufgenommen werden, hieß es von ukrainischer Seite. Eine gesichtswahrende Lösung für Kremlchef Wladimir Putin lehne Kiew ab. Nach der Gefangennahme von mehr als 260 ukrainischen Soldaten aus dem belagerten Stahlwerk Asowstal in Mariupol hofft die Ukraine auf einen Gefangenenaustausch. Russland ließ einen solchen Schritt zunächst offen. Unklar ist auch, was mit den im Werk verbliebenen Soldaten passiert.

2. Was die Türkei gegen Schweden und Finnland hat

Die beiden skandinavischen Länder wollen heute gemeinsam ihre Mitgliedsanträge bei der NATO einreichen. Die Türkei ist weiter gegen die Aufnahme.

Waffengeschäfte: Der türkische Präsident Erdogan will dem NATO-Beitritt von Schweden und Finnland nur gegen Zugeständnisse zustimmen. Er begründet dies offiziell mit der angeblichen Unterstützung beider Länder für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien. Diplomaten zufolge spielen auch Waffengeschäfte eine Rolle. So will die Türkei in den Vereinigten Staaten F-16-Kampfjets kaufen. In Washington ist ein möglicher Deal aber politisch umstritten. Auch deswegen trifft sich der türkische Außenminister Cavusoglu nun mit seinem US-Kollegen Blinken.